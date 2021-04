Pelo menos quatro mortos em tiroteio na Califórnia, EUA. Há uma criança entre as vítimas

Pelo menos quatro pessoas morreram num tiroteio num edifício de escritórios na localidade de Orange, no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, incluindo uma criança, antes de o suspeito ser alvejado, informou a Polícia.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), as motivações do ataque não são para já conhecidas, não sendo claro quem alvejou o suspeito.

Segundo a AP, foram disparados tiros quando os agentes policiais chegaram a um edifício de escritórios de dois andares em Orange, a sudeste de Los Angeles, por volta das 17h30 de quarta-feira, hora local (00h30 desta quinta-feira, em Lisboa), disse a tenente da Polícia Jennifer Amat.