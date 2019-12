Pelo menos seis mortos em tiroteio num hospital na República Checa. Polícia divulga foto do suspeito

Jan Hamácek.

Policisté prijali oznámení o strelbe v nemocnici v Ostrave Porube. Na míste nyní policisté zasahuji. Probehla evakuce osob. pic.twitter.com/VrDDjii6Qp — Policie CR (@PolicieCZ) December 10, 2019





Nas redes sociais, a polícia local comunicou que o atirador está a ser procurado pelas autoridades. Através de uma publicação o Twitter, a polícia pede ajuda às pessoas, divulgando uma fotografia do suspeito deste ataque.





Žádáme verejnost o pomoc pri pátrání po pravdepodobném podezrelém. Zároven vyzýváme k maximální možné obezretnosti. pic.twitter.com/TKzL0PZe4T — Policie CR (@PolicieCZ) December 10, 2019





O hospital foi evacuado e as unidades especiais de segurança foram chamadas ao local.



O tiroteio ocorreu numa sala de espera do hospital às 07h19 locais (06h19 em Portugal Continental).



Pelo menos seis pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas esta terça-feira num tiroteio no hospital universitário de Ostrava, na República Checa.De acordo com a agência Reuters, a informação foi confirmada pelo Ministro do Interior,

Todos os acessos ao hospital situado no campus da Universidade de Ostrava encontram-se encerrados.



Em atualização