Pelo menos quatro soldados foram mortos, entre eles um comandante, após um ataque com drones efetuado pela Turquia, perto da cidade síria de Al Hasakah, no norte do país, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

Três membros da polícia curda local, a Asayesh, e dois civis ficaram feridos no ataque.

De acordo com a organização não-governamental, ocorreram 49 ataques turcos no norte e nordeste do país desde o início do ano, causando pelo menos 62 mortos, incluindo 13 civis, e cerca de 57 feridos.