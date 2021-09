Pelo menos seis feridos em ataque terrorista em supermercado na Nova Zelândia

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas depois de terem sido esfaqueadas num supermercado em Auckland, na Nova Zelândia.As autoridades acabaram por abater o suspeito, um "extremista violento" já referenciado pela polícia.A primeira-ministra, Jacinta Ardern, referiu-se ao episódio como "um ataque terrorista contra inocentes", acrescentando que o agressor, um cidadão do Sri Lanka, vivia na Nova Zelândia há 10 anos.De acordo com a agência Reuters, foi partilhado um vídeo nas redes sociais onde era possível ouvir os clientes a alertarem para um homem armado.Segundo a mesma fonte, dos seis feridos, três encontravam-se em estado crítico e outro em estado grave.O comissário da polícia revelou ainda que o atacante agiu sozinho, inspirado no Daesh.Recorde-se que o país está em alerta após o ataque terrorista a duas mesquitas da cidade de Christchurch, a 15 de março de 2019, de onde resultaram 51 mortos.