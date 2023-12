Pelo menos seis pessoas morreram, no sábado, na sequência da passagem de vários tornados que causaram danos em casas e ruas de diferentes cidades no estado do Tennessee, no sudeste dos Estados Unidos.

As autoridades locais indicaram que cerca de duas dezenas de feridos foram transportados para hospitais.

Três pessoas morreram no condado de Montgomery, a norte de Nashville, perto da fronteira com o estado do Kentucky, disseram as autoridades do condado num comunicado.