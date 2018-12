Seis mortos e mais de cem feridos durante um concerto numa discoteca italiana

Bombeiros suspeitam que tenha sido utilizado gás lacrimogéneo o que provocou o pânico entre os jovens.

Pelo menos seis pessoas morreram e mais de cem ficaram feridas esta madrugada durante um concerto numa discoteca em Ancona, em Itália, informaram as autoridades.



Segundo a imprensa italiana os mortos são, na maioria, menores de idade, dois rapazes e três raparigas, e a mãe de uma jovem que estava com o marido a acompanhar a filha. Segundo as autoridades, em declarações à estação televisiva Sky Italia, as vítimas mortais têm idades compreendidas entre os 14 anos e os 16, a única vítima mortal maior de idade tem 39 anos.



O incidente ocorreu na discoteca Lanterna Azzura, na comuna de Corinaldo, perto de Ancona. Há registo de doze feridos graves, vários continuam em risco de vida, avança o jornal La Repubblica.





#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8 de dezembro de 2018

Na discoteca estavam mais de mil pessoas a aguardar pelo concerto do famoso rapper Sfera Ebbasta.

Os bombeiros suspeitam que tenha sido utilizado gás lacrimogéneo o que provocou o pânico.

"Os jovens começaram a fugir e atropelaram-se uns aos outros. Infelizmente, seis morreram", escreveram os bombeiros na conta oficial da rede social Twitter.

#Corinaldo (AN) #8dic, nella clip il drammatico intervento dei #vigilidelfuoco nella discoteca dove hanno perso la vita sei giovanissimi pic.twitter.com/b9xjMiWp1k — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 8, 2018



Seguranças barraram a saída

"Estavamos a dançar enquanto esperávamos pelo concerto do Sfera Ebbasta, quando sentimos um cheiro azedo. Corremos para uma das saídas de emergência mas barraram-nos, os seguranças disseram-nos para voltar", conta um jovem de 16 anos.



Seis seguranças foram posteriormente detidos pelas autoridades italianas para prestar declarações.