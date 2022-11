Pelo menos seis mortos e seis feridos em sismo no Nepal

Pelo menos seis pessoas morreram esta quarta-feira, no Nepal, na sequência de um sismo de magnitude de 6,6 na escala de Richter, disse o responsável do distrito de Doti.

As vítimas morreram soterradas em casa, numa remota aldeia de montanha, escassamente povoada, no oeste do país, acrescentou Kalpana Shrestha, indicando que outras cinco ficaram feridas.

O Centro de Monitorização e Investigação de Terramotos do Nepal indicou uma medição preliminar de uma magnitude de 6,6, enquanto o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS) referiu uma magnitude de 5,6.