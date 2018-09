Colisão entre dois comboios em Angola faz 17 mortos

Comboio de carga chocou com composição que fazia manutenção da linha em Namibe.

Por Lusa | 15:06

A colisão entre um comboio de carga e uma composição de manutenção fez pelo menos 17 mortos esta terça-feira, avança a agência noticiosa Angola Press. Segundo o site da agência estatal, o desastre aconteceu na localidade do Munhino, município da Bibala ( Província de Namibe). Entre os mortos estão os dois maquinistas (de nacionalidade chinesa e angolana) e há registo de 12 feridos.



O acidente envolveu um comboio da Caminho-de-Ferro de Moçâmedes (CFM) e outra de serviço de manutenção sob responsabilidade de uma empresa chinesa. Os números avançados pela Angop não são ainda oficiais, havendo relatos que falam num número menor de vítimas mortais.

Em declarações à Angop, no Lubango, o presidente do Conselho de Administração do CFM, Daniel Quipaxe, disse que o desastre aconteceu pelas 6h30 e terá sido provocado por um erro humano.

O responsável admitiu admite que o número de mortes pode subir, já que existem feridos graves e algumas pessoas encarceradas nas ferragens.

"Aguardamos também por uma equipa do Instituto Nacional dos Caminhos-de-ferro, que nestas circunstâncias desencadeia um inquérito para apurar as reias causas", disse o responsável.

A agência angolano revela que, segundo relatou um técnico da CFM, um funcionário recebeu a comunicação da companhia chinesa de que ia realizar o serviço da manutenção na linha, mas não terá avisado o comboio de carga, que carregava granito, saísse da Estação Central do Lubango. De acordo com esta fonte, quando o funcionário tentou corrigir o erro, o desastre já se tinha consumado.