Pelo menos seis pessoas morreram esta segunda-feira e dezenas ficaram feridas ou estão desaparecidas devido ao desabamento de um edifício em construção em Abadan, no sudoeste do Irão, segundo várias fontes.

"Partes do edifício Metropol, de dez andares, em Abadan, na província do Cuzistão, desmoronaram", noticiou a televisão estatal.

"Seis pessoas perderam a vida e outras 27 ficaram feridas no acidente", indicou a mesma fonte.

