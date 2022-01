Pelo menos seis pessoas morrem esmagadas durante debandada à porta de estádio da CAN

Pelo menos seis pessoas morreram esmagadas durante debandada do lado de fora de um estádio onde decorria um jogo de futebol da Copa das Nações Africanas, nos Camarões.

Naseri Paul Biya, governador da região central dos Camarões, disse que pode haver mais vítimas.



A tragédia aconteceu quando a multidão lutava para ter acesso ao Estádio Olembe, na capital dos Camarões, Yaoundé, para assistir o país anfitrião jogar contra Comores nas oitavas de final do principal torneio de futebol da África, avançou a Associated Press.

As autoridades do hospital próximo de Messassi disseram ter recebido pelo menos 40 pessoas feridas. "Alguns dos feridos estão num estado desesperador", disse à AP a enfermeira Olinga Prudence. "Teremos de transferi-los para um hospital especializado."



Cerca de 50 mil pessoas tentaram aceder ao estádio para assistir à partida. O estádio tem capacidade para 60 mil pessoas, mas só deveria estar com 80% de ocupação para o jogo devido a restrições por causa da pandemia de Covid-19.

