Ataque a edifício do Governo faz sete mortos no Afeganistão

Por Lusa | 12:19

Pelo menos sete pessoas morreram este domingo e 20 ficaram feridas durante um ataque que ainda continua num edifício governamental da cidade de Jalalabad, no Afeganistão, informaram fontes oficiais.

Sete pessoas, incluindo um dos agressores, morreram no ataque contra a sede do departamento de alfândegas, disse à agência Efe Attaullah Khogianai, o porta-voz do governador da província de Nangarhar, de que Jalalabad é capital.

O assalto começou com a explosão de um carro bomba perto do edifício, tendo posteriormente entrado os atacantes armados, acrescentou Khogianai.