Pelo menos sete mortos e 75 feridos em explosão numa fábrica de fogo-de-artifício na Índia

Pelo menos sete pessoas morreram e 75 ficaram feridas esta terça-feira numa grande explosão numa fábrica de fogo de artifício no estado de Madhya Pradesh, no centro da Índia, disseram as autoridades locais."Até ao momento, podemos confirmar sete mortes. Admitimos 65 pessoas feridas e transferimos outras 10 para um hospital maior", disse um funcionário do hospital distrital de Harda, local do incidente, que falou sob condição de anonimato.Imagens transmitidas pelos canais de televisão indianos mostraram chamas a subir alto no céu após a explosão da fábrica. Dezenas de ambulâncias foram enviadas para o local, assim como helicópteros do exército para transportar os feridos.Cerca de 15 viaturas dos bombeiros foram mobilizadas para o grande incêndio que atingiu a fábrica, disse Kailash Chand Parte, um alto funcionário do distrito, que está a coordenar os esforços de resgate na fábrica."Pelo menos oito pessoas ficaram gravemente feridas. Estamos aqui no local e estamos concentrados no resgate e na transferência de pessoas para hospitais, por isso não podemos confirmar imediatamente o número de mortes", disse Parte à AFP."Até agora, conseguimos resgatar cerca de 70 a 75 pessoas que sofreram vários tipos de ferimentos. Todas foram levadas às pressas para hospitais locais", referiu Parte.Cerca de 200 a 300 pessoas trabalhavam na fábrica, mas ainda não ficou claro quantas estavam dentro do edifício no momento da explosão, acrescentou o responsável governamental."Pelo menos 10 edifícios ao redor do complexo onde ocorreu o incidente ficaram danificados devido à intensidade da explosão", descreveu o responsável.Explosões são comuns em fábricas ilegais de fogo de artifício na Índia.O ministro-chefe de Madhya Pradesh, Mohan Yadav, classificou a explosão como uma "notícia muito triste", referindo ainda que os médicos em unidades de queimados de grandes hospitais próximos estão a "fazer os preparativos necessários" para receber os feridos."Ambulâncias estão a ser deslocadas para Harda de áreas vizinhas e o exército foi contactado para providenciar o envio de helicópteros", disse Yadav numa mensagem na rede social X.