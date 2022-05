Pelo menos sete mortos e oito feridos em acidente com autocarro no sul do Brasil

Pelo menos sete pessoas morreram esta segunda-feira e outras oito ficaram feridas na sequência da queda de um autocarro num precipício no estado do Paraná, no sul do Brasil, informaram fontes oficiais.

O acidente ocorreu numa estrada no município de Marechal Cândido Rondon, no interior do Paraná e a cerca de 600 quilómetros da capital regional, Curitiba, quando um autocarro da Secretaria de Saúde da cidade de Pato Bragado, transportando entre 15 e 20 pessoas, caiu de um precipício.

Conforme explicou um porta-voz do Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná (Consamu), sete pessoas morreram no local, incluindo o condutor do veículo, e pelo menos outras oito pessoas ficaram feridas com diferentes graus de gravidade.