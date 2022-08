Pelo menos quinze mortos em ataque israelita em Gaza

Bassam al-Saadi, no início da semana na Cisjordânia.





Benny Gantz, declarou que o país estava a preparar "ações que neutralizarão a ameaça desta região. Operaremos com resiliência interna e força externa a fim de restaurar a vida quotidiana no sul de Israel".

Pelo menos quinze pessoas morreram esta sexta-feira depois de militares israelitas lançarem foguetes aéreos em Gaza.De acordo com oficiais israelitas o líder de um grupo militante morreu durante o ataque, avança a Reuters.Os bombardeamentos acontecem numa altura de grande tensão na região, após a detenção do líder do grupo islâmico Jihad,Esta sexta-feira, o ministro da Defesa de Israel,