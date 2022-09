Pelo menos sete mortos em incêndio num centro comercial na Coreia do Sul

Sete pessoas morreram num incêndio que deflagrou esta segunda-feira no cais de carga e descarga de um centro comercial em Daejeon, na Coreia do Sul.De acordo com as autoridades sul-coreanas, citadas pelo The Washington Post, os bombeiros continuam a procurar sobreviventes depois de terem conseguido extinguir as chamas. Ainda não é claro se há pessoas desaparecidas e o fumo permanece em algumas partes do edifício.O incêndio deflagrou por volta das 7h45 da manhã e espalhou-se rapidamente pela área, provocando a retirada de mais de 110 pessoas, incluindo empregados do centro comercial e clientes de um hotel próximo.As autoridades disseram que os danos poderiam ter sido piores se o incêndio tivesse deflagrado durante o horário de funcionamento do centro comercial.Mais de 500 bombeiros e 90 veículos foram mobilizados para combater o incêndio.