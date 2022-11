Pelo menos três manifestantes mortos pelas forças de segurança iranianas

Pelo menos três manifestantes foram mortos este sábado pelas forças de segurança iranianas no noroeste do país durante os protestos desencadeados pela morte de Mahsa Amini, denunciou a organização não-governamental Hengaw.

"As forças repressivas do governo abriram fogo contra os manifestantes na cidade de Divandarreh, matando pelo menos três civis", disse à AFP a ONG, com sede na Noruega.

O grupo de defesa curdo Hengaw também denunciou este sábado à AFP que membros das forças de segurança iranianas dispararam contra a família de um manifestante morto, ferindo pelo menos cinco dos seus membros.