Pelo menos três mortos e 15 feridos após explosão numa mesquita no Afeganistão

Pelo menos três pessoas morreram e 15 ficaram feridas esta sexta-feira após a explosão durante as orações de sexta-feira numa mesquita localizada numa cidade próxima de Jalalabad, no leste do Afeganistão, informaram fontes médicas locais.

A explosão ocorreu no distrito de Spin Ghar, próximo da cidade de Jalalabad, na província de Nangarhar, um dos redutos do ramo afegão do grupo extremista Estado Islâmico (EI).

"No momento, há três mortos e 15 feridos", disse um médico do hospital local à agência France-Presse (AFP).