Pelo menos três mortos e vários feridos em ataque à faca em Wurtzburgo, na Alemanha

Um homem atacou várias pessoas à facada na cidade de Wurtzburgo, na Alemanha, ao final da tarde desta sexta-feira. De acordo com o Bild, haverá pelo menos 3 pessoas mortas no ataque e seis feridos, alguns em estado grave. A polícia confirma, para já a existência "de mortos e feridos" e "uma grande operação no local".O suspeito foi travado pelas autoridades com um tiro numa perna. "Detivemos um suspeito", confirmou a polícia nas redes sociais, sublinhando que "não há indícios de um segundo suspeito".Momentos mais tarde as autoridades informaram que "já não há perigo para a população" mas explicou que se ia manter "um dispositivo forte no local"."O suspeito foi surpreendido e houve necessidade de dispara", explicou a polícia local. O ataque ocorreu no centro da cidade, em local próximo da praça Barbarossa.