Pelo menos três pessoas morreram quando um comboio suburbano em Chicago, na região centro-oeste dos Estados Unidos, embateu, no domingo, no veículo em que seguiam, disseram as autoridades.

Dois adultos e uma criança foram declarados mortos no local do acidente, enquanto um homem, de 43 anos, também a bordo do veículo, foi levado para um hospital, de acordo com os bombeiros.

O maquinista e o engenheiro do comboio também ficaram feridos, disse a porta-voz da empresa Metra, Meg Reile.