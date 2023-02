Pelo menos três mortos em ataque a esquadra da polícia no Paquistão

Pelo menos duas pessoas morreram e três ficaram feridas esta sexta-feira em Karachi, Paquistão, após membros do Daesh invadirem uma esquadra da polícia. Pode ouvir-se tiros e explosões fortes aquando do ataque, referem as autoridades, citadas pela Reuters.No momento do ataque, estariam mais de 30 polícias no local. Nas redes sociais, vídeos mostram o aparato criado pelos invasores.Numa mensagem divulgada à imprensa local, o grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque. Não se sabe ao certo o número de atiradores, mas acredita-se que pelo menos cinco pessoas estejam envolvidas, acrescenta a polícia.Os ataques do Daesh contra a polícia no Paquistão têm vindo a aumentar, muito devido à campanha contra o governo naquele país.