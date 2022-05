Pelo menos três mortos em ataque com faca na cidade israelita Elad

Pelo menos três pessoas morreram e quatro ficaram feridas na sequência de um ataque com uma faca na cidade de Elad, perto de Telavive, Israel, adiantaram esta quinta-feira fontes médicas e de segurança citadas pela agência Associated Press (AP).

O agressor colocou-se em fuga num veículo e as forças de segurança montaram barreiras ao redor da zona do ataque, na cidade de Elad, referiu fonte policial.

O ataque resultou em três mortos e quatro feridos, dois destes em estado grave, referiu o serviço de emergência Magen David Adom.

Terror attack in the Israeli city of Elad: At least 3 people were murdered and several others were critically injured pic.twitter.com/dcKcIIHkt6