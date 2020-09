Pelo menos três mortos em grande incêndio na região vinícola da Califórnia

Pelo menos três pessoas morreram num grande incêndio que assola desde domingo o condado de Shasta, uma zona vinícola na Califórnia, nos Estados Unidos, a norte das famosas vinhas de Napa Valley, informaram as autoridades.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), a informação foi avançada pelo xerife do condado de Shasta, Eric Magrini, que instou os residentes a não perderem tempo, caso os locais em que vivem venham a ser evacuados.

Mais de 1.200 pessoas foram retiradas do condado de Shasta devido a um incêndio de grandes proporções, denominado "Zogg Fire", que começou no domingo e lavrava numa zona de 59 quilómetros quadrados na segunda-feira.