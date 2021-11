Pelo menos três pessoas morrem em ataque com 'drone' na Síria

Pelo menos três pessoas morreram esta terça-feira na sequência de um bombardeamento de um 'drone' turco contra a viatura onde viajavam na cidade de Qamishli, no nordeste da Síria, na fronteira com a Turquia, informaram as milícias curdo-sírias.

"Três mortos por um drone turco que atacou hoje um carro no bairro de Al Hilaliya, em Qamishli", disse o diretor de comunicação das Unidades de Proteção do Povo (YPG), Siyamend Ali, no Twitter.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) explicou num comunicado que o alvo da ação era um conselheiro das Forças da Síria Democrática (FSD), uma aliança liderada por curdos, cujo principal membro são as YPG, e um aliado chave de uma coligação internacional numa luta contra o grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI), liderada pelos Estados Unidos.