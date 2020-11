Pelo menos trinta e dois jornalistas mortos desde o início do ano

Pelo menos 32 jornalistas e colaboradores da imprensa foram mortos desde o início do ano, um número inferior ao de 2019, mas que continua a ser preocupante, disse hoje a organização não-governamental (ONG) Repórteres sem Fronteiras (RSF).

Em 2019, 49 jornalistas foram mortos em todo o mundo, o número mais baixo em 16 anos, comparado com a média de 80 mortes registadas anualmente nas últimas duas décadas, devido à diminuição de profissionais mortos em conflitos armados, explicou na altura a RSF, já que estes cobrem cada vez menos a situação no terreno.

O balanço deste ano volta a ser inferior ao de 2019, com 29 jornalistas e três colaboradores de órgãos de comunicação social mortos desde o início do ano, por causa da crise sanitária, já que "muitos jornalistas não foram para o terreno", sublinhou a ONG, que vai publicar o relatório anual no final de dezembro.