Pelo menos um morto e 11 pessoas feridas em tiroteio nos EUA

Pelo menos uma pessoa morreu e outras 11 ficaram feridas na sequência de um tiroteio que ocorreu durante uma festa em Brownsville, Brooklyn, EUA.Segundo o jornal The New York Post, dois homens foram os autores do tiroteio que ocorreu cerca das 23h00 este sábado (04h00 em Portugal continental).O presidente da Câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, relatou o que aconteceu nas redes sociais e endereçou uma mensagem de apoio às vítimas."Tivemos um tiroteio terrível hoje à noite em Brownsville. Os nossos corações estão com as vítimas. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para manter esta comunidade segura e tirar as armas das nossas ruas ", pode ler-se na publicação feita por Blasio no Twitter.Os agentes policias que estiveram no local a investigar a ocorrência, encontraram uma arma de fogo. Esta arma pode pertencer a um dos autores do tiroteio.

