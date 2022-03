Um atentado bombista junto a uma esquadra de polícia em Bogotá fez pelo menos um morto, uma criança de 12 anos, e 30 feridos, incluindo vários menores, no sábado à noite, disseram as autoridades no domingo.

"Uma das sete crianças feridas, com apenas 12 anos, morreu ao amanhecer de domingo", escreveu na rede social Twitter a presidente da câmara da capital colombiana, Claudia López.

"Infelizmente temos uma menina de cinco anos de idade num estado muito grave", acrescentou, adiantando que tinha sido atingida na cabeça.