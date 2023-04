Pelo menos um morto e dezenas de feridos em descarrilamento de comboio nos Países Baixos

Pelo menos uma pessoa morreu hoje e 30 ficaram feridas, incluindo 19 em estado grave, no descarrilamento de um comboio entre Haia e Amesterdão, no sul dos Países Baixos, disseram os serviços de socorro. O maquinista é um dos feridos.

"Os feridos graves foram levados para hospitais próximos", enquanto 11 pessoas receberam assistência em habitações na vizinhança, de acordo com o 'site' dos serviços de emergência.





Een vreselijk treinongeluk bij Voorschoten, waar helaas een dode te betreuren is en veel mensen gewond zijn geraakt. Mijn gedachten zijn bij de nabestaanden en bij alle slachtoffers. Ik wens hen alle sterkte. — Mark Rutte (@MinPres) April 4, 2023

O comboio descarrilou depois de ter embatido em equipamentos de construção que estavam sobre a via. O acidente aconteceu cerca das 3h25 (2h25, em Lisboa).O trágico descarrilamento do comboio motivou a abertura de várias investigações, incluindo pela própria empresa, pela polícia e pelo Conselho de Segurança dos Países Baixos, que se debruça sobre acidentes graves.O primeiro-ministro do país Mark Rutte e a família real dos Países Baixos já manifestaram solidariedade para com as vítimas do acidente."Os meus pensamentos estão com os familiares e com todas as vítimas. Desejo-lhes o melhor", escreveu Rutte na rede social Twitter.