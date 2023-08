Pelo menos um morto em nova vaga de incêndios na Grécia

Um homem morreu num incêndio que começou a lavrar esta segunda-feira na região de Prodromos, situada a noroeste de Atenas, na Grécia, enquanto os bombeiros continuam a combater o fogo naquela região pelo terceiro dia consecutivo.

Segundo as primeiras informações da televisão pública grega ERT, a vítima era um agricultor de 80 anos que tentou salvar os seus animais do incêndio e terá sufocado com o fumo.

Segundo os bombeiros, mais de cinquenta efetivos, 16 viaturas, dois aviões e um helicóptero já trabalham para extinguir o incêndio no local, embora os seus esforços estejam a ser dificultados pelos ventos fortes nesta região.