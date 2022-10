Pelo menos 153 pessoas morreram este sábado esmagadas e asfixiadas pela multidão durante os festejos de Halloween numa das principais zonas de diversão noturna de Seul, capital da Coreia do Sul.



Segundo as autoridades locais, dezenas de milhares de pessoas, na sua maioria jovens, juntaram-se no bairro de Itaewon naqueles que foram os primeiros festejos de Halloween sem máscara e sem restrições desde a pandemia.









