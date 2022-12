Pelos menos 59 mortes nos EUA devido à tempestade Elliot

Pelo menos 59 pessoas morreram nos Estados Unidos, devido à tempestade Eliot, cujo impacto continua a sentir-se em Buffalo, no estado de Nova Iorque, e nos aeroportos, com centenas de milhares de passageiros com os voos cancelados.

Só no condado de Erie, no estado de Nova Iorque, onde fica a cidade de Buffalo, perto da fronteira com o Canadá, morreram 37 pessoas, de acordo com um novo balanço hoje divulgado, citado pela Agência France Presse (AFP).

Segundo as autoridades, várias pessoas morreram porque não tinham aquecimento em casa para enfrentar um frio polar. Outras foram encontradas sem vida em carros e na rua.