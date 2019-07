Pelos menos dez mortos e 37 feridos em incêndio em estúdio de animação no Japão

Pelo menos dez pessoas morreram e mais de 37 ficaram feridas, 10 das quais com gravidade, num incêndio, na manhã desta quinta-feira, num estúdio de animação, em Quioto, no Japão.As autoridades suspeitam que incêndio tenha tido sido provocado por um homem. O suspeito terá entrado no edifício com um líquido, ainda não identificado, que desencadeou o incêndio.As pessoas que estavam perto do local relataram que ouviram uma série de explosões.