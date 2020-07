Pelos menos dois mortos na sequência de uma colisão de aeronaves nos EUA

Pelo menos duas pessoas morreram no domingo nos Estados Unidos na sequência de uma colisão entre duas aeronaves que acabaram por se despenhar no Lago Coeur d'Alene, no estado de Idaho, indicaram as autoridades.

Numa declaração, as autoridades do Condado de Kootenai explicaram que os corpos de duas pessoas já tinham sido recuperados, e salientaram que, de acordo com informações preliminares, os dois aviões transportavam um total de oito pessoas, incluindo passageiros e tripulação.

As autoridades não excluem a possibilidade de não haver sobreviventes: "Neste momento, acredita-se que não há sobreviventes", lê-se na mesma nota.