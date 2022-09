Pelos menos oito migrantes morrem a atravessar Rio Grande entre México e EUA

Pelo menos oito migrantes foram encontrados mortos no Rio Grande depois de dezenas de tentativas de uma perigosa travessia perto de Eagle Pass, no estado norte-americano do Texas, informaram as autoridades na sexta-feira.

Um grande grupo de pessoas atravessou o rio após dias de fortes chuvas que resultaram em correntes particularmente rápidas. As autoridades norte-americanas recuperaram seis corpos, enquanto as equipas mexicanas recuperaram outros dois.

As forças que patrulham as fronteiras norte-americanas resgataram 37 pessoas do rio e detiveram outras 16, enquanto do lado mexicano foram levados 39 migrantes sob custódia.