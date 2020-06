Pelos menos seis mortos em forte sismo no México

Pelos menos seis pessoas morreram no México na sequência de um forte sismo com uma magnitude de 7,5 na escala de Richter, no sul do país, indicaram as autoridades em novo balanço.

O anterior balanço das autoridades mexicanas apontava para três mortos.

O governador do estado de Oaxaca, onde foi registado o epicentro do terramoto, afirmou que até às 20:00 de terça-feira (01:00 de quarta-feira em Lisboa) uma mulher e cinco homens tinham morrido devido ao sismo.