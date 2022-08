Pelosi reafirma em Seul empenho dos EUA na desnuclearização da Coreia do Norte

A Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, reafirmou esta quinta-feira em Seul o empenho de Washington na desnuclearização da Coreia do Norte, expressando preocupação com o desenvolvimento de armamento por parte de Pyongyang.

Pelosi reuniu-se com o homólogo de Seul, Kim Jin-pyo, concordando em apoiar o trabalho "dos dois governos para a desnuclearização e paz através da cooperação internacional e do diálogo diplomático", de acordo com um comunicado conjunto citado pela agência de notícias sul-coreana Yonhap.

A líder da Câmara de Representantes do Congresso dos EUA e Kim Jin-pyo manifestaram "preocupação com a grave situação, em que o nível de ameaça da Coreia do Norte está a aumentar", referindo-se aos inúmeros testes de mísseis conduzidos este ano por Pyongyang e à possibilidade da realização de um próximo teste nuclear.