Apenas 4% dos britânicos acreditam que Brexit tem corrido 'muito bem', revela sondagem

Apenas 4% dos britânicos consideram que a saída do Reino Unido da União Europeia tem corrido "muito bem".Segundo a sondagem da YouGov , a maioria da população avalia de forma negativa a forma como o processo está a ser conduzido. 21% dos britânicos que responderam ao inquérito consideram que o pós-Brexit tem corrido "mal" e 32% "muito mal".Num total de 6546 pessoas, 14% acredita que o Brexit está a correr "razoavelmente bem" e 21% não dão resposta positiva nem negativa. Os restantes 8% estão indecisos quanto aos benefícios ou prejuízos do processo.Esta sondagem surge numa altura em que o Reino Unido atravessa diversas complicações com os abastecimentos no país, nomeadamente de combustíveis