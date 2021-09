Penas de prisão para nove ativistas que participaram em vigília por Tiananmen

Nove figuras do movimento pró-democracia de Hong Kong foram condenadas esta quarta-feira a penas entre seis e 10 meses de prisão pela participação numa vigília em memória do massacre de Tiananmen, no ano passado, proibida pela polícia.

Três acusados receberam pena suspensa pela participação num encontro ilegal ou por incitarem outros a participar.

A condenação surge dias depois de os três principais líderes da associação que organizava a vigília anual em Hong Kong em memória de Tiananmen terem sido acusados de incitamento à subversão.