Penas pesadas para corrupção no PP

Audiência Nacional condenou a 51 anos de cadeia o empresário Francisco Correa e a 33 anos o ex-tesoureiro do partido Luis Bárcenas.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:25

Chegou ontem ao fim, após dez anos de investigação e quase ano e meio de julgamento, o chamado caso Gürtel, processo de corrupção que envolve o Partido Popular (PP), do primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy.



A Audiência Nacional condenou a 51 anos de cadeia o empresário Francisco Correa, líder da rede corrupta, e a 33 anos, e multa de 44 milhões de euros, Luis Bárcenas, ex-tesoureiro do PP.



A sentença considerou Bárcenas peça fundamental "do autêntico sistema de defraudação do erário público" criado por Correa, pois era ele quem intermediava a adjudicação de contratos públicos entre câmaras do PP e empresas de Correa. Bárcenas terá chegado a acumular 48 milhões de euros na Suíça "graças às comissões".



A ex-mulher de Correa, Carmen Quijano, foi condenada a 14 anos e oito meses e Rosalía Iglesias, mulher de Bárcenas, a 15 anos, por ajudar o marido a ocultar os fundos na Suíça.



Ao todo foram condenados 29 dos 37 imputados no caso, que se desdobra noutro onde será julgado o alegado saco azul do PP. Esse caso é designado Bárcenas por ser o ex-tesoureiro quem geria a contabilidade paralela do partido.



O tribunal deu como provada a existência do saco azul e considerou pouco credível o testemunho de Rajoy de julho de 2017, quando depôs e desmentiu a contabilidade oculta do PP.