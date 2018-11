Nova cimeira entre Kim Jong-un e Donald Trump prevista para o início de 2019

Vice presidente americano diz que os EUA vão pôr pressão máxima" sobre Pyongyang para o fim do arsenal nuclear.

Por Lusa | 09:01

O vice-presidente dos EUA afirmou esta quinta-feira em Singapura que a segunda cimeira entre o Presidente Donald Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, deverá acontecer no início do próximo ano.

Mike Pence, que está a representar Trump na cimeira anual da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), adiantou que o próximo encontro entre os dois líderes "colocará no papel todos os pormenores" sobre a desnuclearização na Coreia do Norte e que os EUA vão continuar a exercer "pressão máxima" sobre Pyongyang para o fim do arsenal nuclear.

O vice-presidente norte-americano declarou ainda que Washington está a trabalhar muito de perto com a Coreia do Sul e que respeita as conversas que Seul mantém com Pyongyang.