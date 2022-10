A líder da Câmara dos Comuns, Penny Mordaunt, anunciou esta sexta-feira a sua candidatura para substituir Liz Truss como primeira-ministra do Reino Unido e torna-se a primeira conservadora a anunciar a candidatura.



"Estou na corrida para ser a líder do Partido Conservador e primeira-ministra britânica - para unir o nosso país, cumprir as promessas e ganhar as próximas eleições", disse Mourdant numa publicação da sua página de Twitter.



