"Pensei que tivessem morrido, foi um milagre": Mãe em coma devido à Covid-19 dá à luz gémeos

Uma mulher deu à luz gémeos enquanto estava em coma, devido à infeção por coronavírus. Perpetual Uke é médica de reumatologia e foi transportada para o hospital Queen Elizabeth, em Birmingham, quando contraiu o vírus.



Devido à gravidade da evolução da infeção, a mulher, que estava grávida, teve de ser colocada em coma induzido naquela unidade hospital, desde abril. Com o estado de saúde a agravar-se, e a possibilidade da perda dos bebés, os médicos optaram por fazer o parto por cesariana, em meados de julho, com apenas 26 semanas de gestação.







Quando Uke teve melhorias da doença e acordou do coma, temeu ter perdido os bebés. "Eu não conseguia ver a minha barriga e pensei que os meus bebés tinham morrido", disse a mulher ao jornal Metro. "Foi um milagre. (...) Estamos todos bem. Lembro-me de ter ficado doente e da ambulância me ter vindo buscar para ir para o hospital, mas pouco mais", começou por recordar.

"Sair do coma foi o pior. Tive pesadelos. Estava a delirar, não conseguia ver a minha barriga e pensei que meus bebés tinham morrido. Foi uma fase muito difícil", relembrou emocionada, avançando que mesmo depois de acordar do coma, teve de ficar mais duas semanas sem ver os filhos.



"Voltar para casa foi o verdadeiro ponto de cura para mim. Agora estamos finalmente todos juntos e felizes. Eu, o meu marido e os nossos filhos", rematou a mulher, que tem mais dois filhos: Chisimdi Claire, de 11 anos, e Nnamdi Ronald, de 12.