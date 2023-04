Pentágono abre investigação "exaustiva" aos sistemas de segurança após fuga de documentos

O Pentágono anunciou esta segunda-feira a realização em 45 dias de uma investigação "exaustiva" aos seus sistemas de segurança, após ter sofrido uma das maiores fugas de documentos confidenciais no caso que envolveu Jack Teixeira.

A porta-voz adjunta do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Sabrina Singh, disse, em conferência de imprensa, que o chefe do departamento Lloyd Austin encarregou o Subsecretário da Defesa para a Inteligência e Segurança, Ronald Moultrie, juntamente com outros funcionários, daquela tarefa.

Após o prazo de 45 dias, os investigadores terão de comunicar as suas descobertas iniciais e recomendações a Austin para "melhorar" as políticas e procedimentos do Pentágono no que diz respeito à proteção de informações classificadas.