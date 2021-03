Pentágono alarga presença de militares no Capitólio dos EUA até 23 de maio

O chefe do Pentágono aprovou a extensão da presença de militares no Capitólio, em Washington, até 23 de maio, iniciada na sequência do assalto lançado por apoiantes do ex-Presidente Donald Trump em 06 de janeiro.

Em comunicado, divulgada na terça-feira, o general Lloyd Austin indicou que, apesar do alargamento do prazo para a presença militar na sede do poder legislativo dos Estados Unidos, o contingente de soldados será reduzido para 2.300, cerca de metade do total até aqui destacado no local.

A decisão de Austin surge depois de um pedido de extensão do destacamento feito na semana passada pela polícia do Capitólio.