O Pentágono autorizou esta sexta-feira mais de 25 mil membros da Guarda Nacional dos EUA para o dia de tomada de posse do presidente eleito Joe Biden.Na origem da decisão está as ameaças que têm sido identificadas por parte das autoridades e os mais de 200 suspeitos identificados que podem colocar em causa a segurança do evento.Joe Biden vai tomar posse no próximo dia 21 de janeiro tomando assim o lugar de Donald Trump.