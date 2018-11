Envio de tropas para fronteira sul dos EUA vai custar mais de 60 milhões de euros

Operação é destinada a apoiar o Departamento de Segurança Nacional.

Por Lusa | 05:07

O custo do envio de tropas norte-americanas para a fronteira com o México pode custar aos cofres do Estado mais de 60 milhões de euros, informou na terça-feira o Pentágono.

"Com base na presença atual de 5.900 militares ativos, até 15 de dezembro de 2018, o custo estimado do destacamento, manutenção e envio de tropas é de aproximadamente 72 milhões de dólares (63,3 milhões de euros)", disse o porta-voz do Pentágono, Robert Manning.

Os militares sublinharam que o custo final dependerá, em qualquer caso, "do tamanho, da duração e do propósito" desta operação destinada a apoiar o Departamento de Segurança Nacional.