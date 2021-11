Pentágono avisa que China está a reforçar o seu arsenal militar nuclear

O Pentágono disse esta quarta-feira acreditar que a China está a acelerar o desenvolvimento do seu arsenal nuclear, tendo já capacidade para lançar mísseis balísticos armados com ogivas nucleares a partir de terra, mar e ar.

"A aceleração da expansão nuclear da China poderá permitir que o país tenha 700 ogivas nucleares até 2027", revela o relatório anual do Departamento de Defesa dos Estados Unidos sobre as capacidades militares do país asiático.

"É provável que Pequim pretenda adquirir pelo menos 1.000 ogivas nucleares até 2030, o que é mais do que a taxa e o volume estimados em 2020", pode ler-se no relatório divulgado esta quarta-feira.