Pentágono divulga primeiras imagens do raid que matou o líder do Daesh

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

"Os indivíduos que planearam e conduziram esta missão são profissionais tranquilos, focados no seu trabalho e não na glória ou reconhecimento. Estas pessoas fizeram um trabalho difícil e arriscado e fizeram-no bem", explicou o general Kenneth F. McKenzie Jr., em declarações citadas na conta oficial do Twitter.



O Pentágono revelou, esta quarta-feira, as primeiras imagens do raid de uma equipa de forças especiais que terminou com a morte do líder do auto-proclamado Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi. A operação teve lugar num complexo do Daesh no norte da Síria, onde al-Baghdadi se suicidou ao ser encurralado pelas tropas norte-americanas.

O presidente dos Estados Unidos anunciou no domingo a morte de al-Baghdadi. "Abu Bakr al-Baghdadi está morto", disse Trump numa comunicação ao país a partir da Casa Branca. No dia seguinte, em declarações aos jornalistas, o chefe de estado norte-americano disse que estava a pensar divulgar imagens de vídeo que mostram os minutos finais do líder do EI e o sucesso da operação militar que o presidente acompanhou em direto a partir da Casa Branca. Não se sabe se Trump se referia às imagens hoje divulgadas ou se a ideia será lançar um vídeo maior e mais detalhado.

"Ele não morreu como um herói. Morreu como um cobarde", disse Trump, relatando o momento em que al-Baghdadi se refugiou num túnel sem saída "gemendo, chorando e gritando", na versão do presidente norte-americano.

Abu Bakr al-Baghdadi era um dos homens mais procurados do planeta e tinha a cabeça a prémio por 25 milhões de dólares (22,5 milhões de euros).