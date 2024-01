"Pequena amostra do inferno": Resistência Islâmica congratula-se com ataque que matou três soldados dos EUA

O grupo de milícias Resistência Islâmica no Iraque declarou este domingo que o seu ataque com 'drones' a uma base norte-americana na Síria, em que três soldados morreram e dezenas ficaram feridos, foi apenas uma "pequena amostra do inferno".

A milícia al-Nujaba, uma das mais destacadas da Resistência Islâmica no Iraque, congratulou-se com os vários ataques que o grupo lançou este domingo contra posições norte-americanas na Síria e no Iraque.

Um desses ataques visou a base de al-Tanf e "matou e feriu mais de 50 soldados norte-americanos", refere em comunicado a al-Nujaba, citada pela agência e noticias espanhola EFE.