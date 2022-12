Pequim admite que Ómicron é menos virulenta e sugere fim de 'zero covid'

A vice-primeira-ministra chinesa encarregue de supervisionar as políticas de prevenção epidémica reconheceu esta quinta-feira que o país se encontra numa "situação nova" e que a virulência da covid-19 "está a enfraquecer", sinalizando o fim da estratégia 'zero casos'.

Sun Chunlan "ouviu as opiniões e sugestões dos especialistas" da Comissão Nacional de Saúde da China sobre como "aprimorar as medidas de contenção", informou a agência noticiosa oficial Xinhua.

Além de a variante Ómicron da covid-19 ter uma virulência "reduzida", a responsável salientou que "cada vez mais pessoas estão a ser vacinadas" e que "está a ser acumulada maior experiência na contenção do vírus".

Foi a Sun - a única mulher no Politburo do Partido Comunista Chinês, até ao 20.º Congresso da organização, que se realizou em outubro passado - que coube o papel de se deslocar às cidades que registavam surtos do novo coronavírus, para instar à imposição de confinamentos e restrições, nos últimos dois anos.

A responsável pediu agora esforços para "otimizar" a resposta contra a covid-19 e "melhorar" as medidas de diagnóstico, deteção, tratamento e quarentena, exigindo que o sistema de saúde aumente as reservas de medicamentos e outros recursos, para o tratamento de pacientes.

A reunião de Sun com os especialistas ocorreu após um fim de semana marcado por protestos em várias cidades da China, contra a estratégia de 'zero casos' de covid-19.

A política da China inclui a imposição de bloqueios em bairros ou cidades inteiras, que podem demorar semanas ou meses, a realização constante de testes em massa, e o isolamento de todos os casos positivos e respetivos contactos diretos em instalações designadas, muitas vezes em condições degradantes.

Esta estratégia gerou uma sucessão de tragédias e casos de abuso da autoridade, culminando em protestos em larga escala, suscitados por um incêndio mortal, num prédio na cidade de Urumqi, no noroeste da China, na sexta-feira passada. Os manifestantes dizem que os bloqueios no bairro, no âmbito das medidas de prevenção epidémica, atrasaram o acesso do camião dos bombeiros. Os moradores também não conseguiram escapar do prédio, cuja porta estava bloqueada.

Até à data, a liderança chinesa justificou as medidas extremas com o facto de a China ter uma grande população, níveis desiguais de desenvolvimento entre regiões e "recursos médicos insuficientes".

Segundo dados oficiais, desde o início da pandemia morreram 5.233 pessoas na China devido a infeção pelo novo coronavírus. Estudos sustentam que a estratégia chinesa salvou milhões de vidas.