Pequim anuncia pacote de sanções contra Washington após visita de Pelosi a Taiwan

A China anunciou esta sexta-feira a suspensão do diálogo com os Estados Unidos em áreas como as alterações climáticas, questões militares e no quadro de combate ao tráfico de droga, como retaliação à visita da congressista norte-americana, Nancy Pelosi, a Taiwan. As medidas, anunciadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, são as mais recentes de uma série de sanções destinadas a mostrar o descontentamento de Pequim com Washington.









No domínio militar, foi suspenso o diálogo entre os comandantes e autoridades associadas ao departamento de Defesa dos EUA, bem como diversas reuniões sobre segurança marítima. Quanto à criminalidade, fica também suspensa a cooperação sobre o regresso de imigrantes ilegais, investigações criminais e crimes transnacionais, segundo a nota da diplomacia chinesa.

Nancy Pelosi “e os seus familiares diretos” também são alvo das sanções de Pequim.









Leia também China suspende cooperação com os EUA em várias áreas após viagem de Pelosi a Taiwan Em comunicado, o MNE chinês referiu-se à visita de Pelosi a Taiwan como “provocatória”, sublinhando que o evento “minou a soberania e a integridade territorial da China”.

Do lado norte-americano, o gabinete de Joe Biden convocou o embaixador da China no país, para condenar as ações de Pequim, nomeadamente as operações militares ao largo de Taiwan. “Convocamos o embaixador Qin Gang à Casa Branca para protestarmos pelas ações provocatórias da República Popular da China”, lê-se num comunicado. “Os exercícios militares foram irresponsáveis e contradizem o nosso objetivo, de há muito, de manter a paz e a estabilidade no estreito de Taiwan”, acrescenta o documento. Também a China anunciou ter convocado os diplomatas europeus no país, para protestar contra as declarações dos líderes ocidentais sobre os exercícios perto de Taiwan, considerando ser “uma devassa nos assuntos internos da China”.